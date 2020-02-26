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مستثمرو مرسى علم: توصلنا لتخفيض 50% على المستحقات المتأخرة للكهرباء لدى المنتجعات السياحية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:00 ص
مستثمرو مرسى علم: توصلنا لتخفيض 50% على المستحقات المتأخرة للكهرباء لدى المنتجعات السياحية منتجع سياحى
كتبت آمال رسلان

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أكدت جمعية مستثمرو مرسى علم أن المفاوضات التى تمت مع المسئولين فى قطاع الكهرباء نتج عنها التوصل إلى تخفيض 50% على المستحقات المتأخرة بحق المنتجعات والفنادق فى المدينة السياحية، فيما جارى التفاوض على طريقة سداد من خلال أقساط.

وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرومرسى على فى تصريحات لليوم السابع، أن تلك القضايا التى تعيق الاستثمار السياحى فى مرسى علم تم مناقشتها فى اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بداية الاسبوع الجارى، منوها إلى أن مشكلة الكهرباء من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين، وهى مشكلة حيوية بالنسبة للمنتجعات والفنادق في مرسى علم، موضحا أن الفنادق وصلتها خطابات محاسبة للكهرباء على الميجاوات بـ4 مليون جنية بخلاف التوصيلات، وبعد مفاوضات تم التوصل إلى احتساب الميجاوات بـ2 مليون جنيه، بمعنى أنهم منحوا الفنادق تخفيض 50%.

وأشار شلبى إلى أن هذه النسبة لازالت مرتفعة، وقال :"اتفقنا على استمرار التفاوض حول طريقة المحاسبة، خاصة أننا كجمعية مستثمرين دفعنا ثمن خطوط الكهرباء في بداية التوصيل وبالتالي الأن يتم محاسبتنا بشكل مزدوج، وفى ظل ظروف صعبة تمر بها المنتجعات بعد فترة توقف طويلة للسياحة".

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين أن مشكلة الضرائب لازالت عالقة، وفى انتظار صدور القانون الجديد حيث أكد المسئولين فى الضرائب أنه يعالج ويقلل نسبة الفوائد على المنشآت السياحية، وبالنسبة للضريبة العقارية والإعفاءات لفت شلبى إلى أنه لازال هناك مفوضات لدراسة اللائحة التنفيذية ليقوموا بمراجعتها، فالضريبة يتم دفعها مقابل الحصول على خدمات فى حين أن المستثمرين قاموا بتحمل تكلفة توصيل كافة الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها من المرافق.

زأشار شلبى إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لاستمرار المناقشات، ومنها المشكلات الخاصة بالأراضى والتسعير والغرامات المفروضة على المستثمرين من قبل هيئة التنمية السياحية، قائلا :"لدينا مديونيات متراكة بسبب ظروف الثورة وماحدث منذ 2011 وبالتالي لابد من استبعاد هذه المديونيات عن الفترة الماضية عالية جدا بسبب توقف الأنشطة، أو تقسيطها على دفعات حتى لاتمثل عبء على المستثمرين".

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني، قد قامت بجولة ميدانية الشهر الماضى في مرسى علم للوقوف على العوائق التي تعرقل الاستثمار في المدينة السياحية واجتمعت مع المستثمرين هناك للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي بتلك المنطقة على أرض الواقع.، وخصصت جلستها أمس لبحث نتائج الزيارة الميدانية.


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