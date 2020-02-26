مرض لايم أسبابه واعراضه

كتب بيتر إبراهيم

مرض لايم ينجم عن أربعة أنواع رئيسية من البكتيريا "Borrelia"و"burgdorferi"و""Borrelia و"mayonii" يتسببان في مرض Lym، وأكثر الأمراض التي تنقلها القراد شيوعًا، وينتقل مرض لايم عن طريق لدغة القراد ذات الأرجل السوداء، والمعروفة باسم "قراد الغزلان".

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “CDC”، قال الأطباء إن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق العشبية والغابات الكثيفة أكثر عرضة للغصابة بالمرض حيث تزدهر القراد التي تحمل مرض لايم، ومن المهم أن تتخذ احتياطات المنطق السليم في المناطق التي تنتشر فيها القراد.

أعراض مرض لايم

غالبًا ما تظهر بقعة صغيرة حمراء، على غرار عضة البعوض، في موقع عضة القراد أو إزالة القراد وتتحلل على مدار بضعة أيام، وهذا الحدوث الطبيعي لا يشير إلى مرض لايم.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث هذه العلامات والأعراض في غضون شهر بعد إصابتك بالعدوى:

الطفح الجلدي.

بعد ثلاثة إلى 30 يومًا من لدغة القراد المصابة، قد تظهر منطقة حمراء ممتدة تظهر في بعض الأحيان في الوسط، وعادة لا تكون حاكة أو مؤلمة ولكنه قد تشعر بالدفء عند اللمس.

وبعض الناس يصابون بهذا الطفح الجلدي في أكثر من مكان على أجسادهم.

أعراض أخرى

يمكن أن تصاحب الطفح الجلدي والقشعريرة والإرهاق وآلام الجسم والصداع وتصلب الرقبة والغدد الليمفاوية المتورمة.

العلامات والأعراض في وقت لاحق

إذا لم يتم علاجها، فقد تظهر علامات وأعراض جديدة لعدوى لايم في الأسابيع أو الأشهر التالية. وتشمل هذه:

قد يظهر الطفح الجلدي في مناطق أخرى من الجسم.

الم المفاصل:

من المرجح بشكل خاص أن تؤثر نوبات الألم والتورم الحاد في المفاصل على ركبتيك ، ولكن يمكن أن ينتقل الألم من مفصل إلى آخر.

مشاكل عصبية.

أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات بعد الإصابة ، قد تصاب بالتهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ (التهاب السحايا)، وشلل مؤقت في أحد جوانب وجهك (شلل بيل)، وخدر أو ضعف في أطرافك، وضعف حركة العضلات.

أسباب مرض لايم



قراد الغزلان

مرض لايم ينقله في الأساس قراد أسود أو قراد الغزلان، وغالبًا ما لا تكون القراد البنية الصغيرة أكبر من بذور الخشخاش، ما يجعلها شبه مستحيلة الرؤية.

للإصابة بمرض لايم، يجب أن تعضك قراد الغزلان المصاب، وتدخل البكتيريا جلدك عبر العضة ثم تشق طريقها إلى مجرى الدم.

في معظم الحالات، لنقل مرض لايم ، يجب أن تعلق علامة العضة لمدة 36 إلى 48 ساعة، وإذا وجدت علامة ملحقة تبدو منتفخة، فقد تغذت لفترة كافية لنقل البكتيريا، ويمكن إزالة القراد في أسرع وقت ممكن قد يمنع العدوى.