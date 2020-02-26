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محافظ مطروح يشهد احتفال يوم التميز وتكريم المعلمين المحالين على المعاش

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:29 م
محافظ مطروح يشهد احتفال يوم التميز وتكريم المعلمين المحالين على المعاش جانب من الاحتفال
مطروح – حسن مشالي

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احتفلت اللجنة النقابية لمعلمي بندر مطروح والنجيلة، اليوم الأربعاء، بيوم التميز وتكريم المعلمين المحالين لسن التقاعد ومن حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه وأبناء المعلمين المتميزين، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح و النائب سليمان فضل العميري والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومفتاح الجرارى نقيب معلمي مطروح ومديري الإدارات التعليمية، وأعضاء نقابة المعلمين وعدد كبير من معلمي مطروح وأسرهم، وذلك بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح.

تناولت كلمات الحضور وقصائد الشعر، فضل العلم والتعليم والمعلمين ودورهم فى بناء الأجيال والمجتمع ، وتقديم الشكر لمحافظ مطروح، على دعمه للعملية التعليمية.

وأكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمروح، خلال كلمته على انعكاس ذلك دعم المحافظ، فى حصول مطروح على المراكز الأولى فى عدة مسابقات تعليمية على مستوى الجمهورية، فى عدة مجالات، من بينها أفضل قراءة باللغة العربية الفصحى، والإذاعة المدرسية، والكاريكاتير الصحفي، والكشافة للمرحلة الإعدادية، وغيرها من المراكز المتقدمة، بالإضافة إلى حصول 14 مدرسة على شهادة  الاعتماد والجودة.  

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فى كلمته، على أن الاحتفالية تأتى تقديراً وتكريماً لرحلة العطاء والدور البارز الذي يقوم به المُعلم،  في بناء الإنسان خُلِقاً وتعليماً، مؤكداً أنهم صمام الأمان للمجتمع، بما يغرسوه  من قدوة للحفاظ على أبنائهم الطلاب، من خلال رسالتهم السامية والتزاماً بالمسئولية والواجب، في كل ما ينعكس على المجتمع من حولنا، وخلق وعى وسلوك سليم يستوعب متطلبات التنمية، وتوفير كوادر قادرة على  بناء المجتمع وصنع التقدم والتطوير من أجل غداً أفضل لوطننا العزيز.

وأكد " شعيب" على استمرار دور المحافظة الداعم دائماً والمشجع  لخطوات الارتقاء بقدرات المعلمين والحصول على شهادات أعلى، سواء فى الماجستير أو الدكتوراة، بما ينعكس على  الارتقاء بمستوى الرسالة التي يقدمها المعلمون لأبنائهم الطلاب.

 وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم المعلمين المحالين لسن التقاعد، والحاصلين درجة الماجستير والدكتوراه، والمعلمين ومديري الإدارات المتميزين والطلاب المتفوقين أبناء المعلمين.


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