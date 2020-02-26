محافظ جنوب سيناء يشدد على الوصول لأعلى نسبة قبل التطبيق الفعلى للمنظومة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،اليوم الأربعاء فاعليات اجتماع المجلس التنفيذي رقم 2 لسنه 2020 ،بحضور المهندسة إيناس سمير حافظ نائب المحافظ ، واللواء نادر حنفي عشماوي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد .

وبدأت الفاعليات بالسلام الجمهورى ،ثم متابعة للمشروعات الجارية إيذانا بإفتتاح بعضها ،أثناء الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الشهر القادم، كما تم مناقشة عدد من المشروعات الأخرى ،مثل منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض المحافظة، والتى بلغت نسبة التسجيل به 58% من إجمالى سكان المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الوصول لأعلى نسبة قبل التطبيق الفعلى للمنظومة ، كما تابع أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية، وأعمال الانتهاء من انشاء عدد من المساجد الجديدة بطور سيناء واستعرض المحافظ المشروعات المقامة بمدينه رأس سدر ،مشيدا بمجهودات رئيس المدينه والجهاز التنفيذي المشارك في الأعمال الجديدة ،مؤكدا علي افتتاح عددا من المشروعات بالمدينة في 30 مارس المقبل .

كما اشتمل جدول الأعمال علي الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للديوان العام والمجالس والموقف التنفيذي لمشروعك عن أشهر ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020 ،وكذلك مناقشة الموقف التنفيذي لأنشطة المجتمع المدني خلال شهري يناير وفبراير .

كما شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى حفل زفاف الشاب حميد رمضان من قبيلة المزينة وذلك بحى الامل بمدينة طور سيناء ، حرصا وفاء بوعده له سابقا ،وكان الشاب قد توجه للمحافظ الأسبوع الماضى لعرض بعض المطالب وعندما عرف المحافظ بقرب موعد زفافة وعده بالحضور ، رافق المحافظ اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات القومية والنائب غريب حسان وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية