محافظ الغربية ونائبه يستعرضان ما تم إنجازه خلال الثلاثة أشهر الأولى لهما

الغربية عادل ضرة

أستعرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ما تم إنجازه على أرض الواقع في نطاق المحافظة ومدنها ومراكزها الثمانية من أعمال تجديد البنية التحتية ورصف وتجميل ورد الشىء لأصله واستكمال مشروعات قومية كانت متوقفة منذ سنوات جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى مع الصحفيين بالغربية بديوان عام محافظة الغربية.

وخلال اللقاء؛ عرض محافظ الغربية الجهود الجارية فيما يخص تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون الجارى مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ منظومة التحول الرقمي مؤكدأ علي إنه جار توصيل الألياف الضوئية إلى 1527 وحدة حكومية.

كما قام المحافظ بأستعراض جهود المحافظة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الإختناقات والتكدسات المرورية في بعض المدن وعمل نموذج موحد للباكيات حفاظاً على المظهر الحضاري، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن وكذا التي تربط بين المراكز والقرى.

كما أشار إلى توقيع المحافظة لعدد من إتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وكذلك تنمية موارد المحافظة وإيجاد حلول للدفع بالمشروعات المتوقفة للحفاظ على موارد المحافظة والدولة حيث بلغت عدد المشروعات المتعثرة 44 مشروع منذ سنوات تم إزالة أسباب التوقف والإنتهاء منها وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والدفع بها خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة لسرعة دخولها الخدمة وأستفاد المواطنين منها.

كما شهد الإجتماع أيضاً عرض تطوير القرى النموذجية بالغربية وإستغلال بعض الصناعات والمنتجات التي تتميز بها مدن المحافظة خاصة في مجال العطور والأخشاب وبعض الصناعات الأخرى وإقامة معارض لعرض منتجات القرى ، لافتاً إلى أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات على أرض المحافظة حوالى 356 مشروع بتكلفة تصــــل إلى حوالى 16 مليار جنيه وإنه تم الانتهاء من رصف حوالى 155 طريق داخلية بالمحافظة عبارة عن طرق رئيسية رابطة بالقرى والمدن بنسبة تنفيذ 84% بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن محافظة الغربية هي الأولى في تقنين أوضاع التعدي على أملاك الدولة حيث أن إجمالى الحالات 1734 تم إزالة 597 حالة و283 خلال الموجة الـ 15 وبتكلفة 45 مليون جنيه لحساب حق الشعب كما تم تنفيذ 6 مبادرات رئاسية.

وفى السياق ذاته؛ أوضح أن منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء بلغ عدد الشكاوى 8342 شكوى تم الرد على 8137 وجار الرد على 205 شكوى بنسبة تنفيذ 98% وأن نسبة القرى المغطاة بالصرف الصحي بنسبة 49.9%. وفى مجال التعليم يوجد 177 مدرسة تم الانتهاء من صيانه 71 مدرسة وجار صيانه 46 وتم إفتتاح 26 مدرسة.