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مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:48 م
مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
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نعى مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة باسم أعضاء مجلس إدارته وجميع أعضاء مكتبه التنفيذى من 19 دولة عربية ببالغ الحزن فقيد مصر والأمة العربية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة وقائد القوات الجوية أثناء الحرب المجيدة التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية وصاحب المواقف والجهود الوطنية المخلصة بمصر والدول العربية.

 

وتقدمت الدكتورة مشيرة أبوغالى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة ، فى بيان مساء اليوم الأربعاء ، بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم والأمة العربية جمعاء فى فقيد الأمة ، وتوجهت بالدعاء إلى الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يدخلة فسيح جناته .

 

وتقدم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بأسمى كلمات الشكر والفخر والإجلال للرئيس عبدالفتاح السيسى لتقدمه الجنازة العسكرية والشعبيه المهيبة الذى عكست الشكل الراقى والحضارى والإنسانى للقوات المسلحة المصرية والشعب المصرى وضربت المثل والنموذج فى احترام وتقدير المخلصين والشرفاء من أبناء مصر الذين قدموا جهود وتضحيات عظيمة للحفاظ على أمن مصر والأمة العربية وسلامة أراضيها.

وقرعت كنيسة ريدارهولم الملكية فى وسط العاصمة السويدية ستوكولهم ، أجراسها تأبينا لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك،وذكر راديو سوا الأمريكى، أن مبارك كان قد حصل عام 1986 على درع سيرافيم برتبة فارس، وقال بيرساندين من الديوان الملكى السويدى فى حديثة لصحيفة داغنز نيهيتر ، إن الديوان لا يأخد موقفا من أفعال حامل الوسام بل يتبع فقط أعراف الديوان الملكى، جدير بالذكر أن درع سيرافيم الملكى أسسه ملك السويد فريدرك الأول عام 1748

شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتوفى حسنى مبارك صباح أمس الثلاثاء بمستشفى الجلاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناته مع المرض، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر.


حسنى مبارك

وفاة حسنى مبارك

محمد حسنى مبارك

وفاة مبارك

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