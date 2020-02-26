مجلس الأعمال المصرى الصينى: الاقتصاد العالمى تأثر بفيروس كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الاقتصاد العالمى تأثر بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا، وهناك دول تغلق بعض الدول بها مثل إيطاليا، بالإضافة إلى غلق موانئ، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمى لا زال يتأثر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، على فضائية "cbc"، أن الأسهم العالمية تراجعت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، وكذلك حركة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن الصين يتم وصفها أنها مصنع العالم، وعندما يتوقف فإن العالم يعانى.

وذكر نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن هناك مصانع كثيرة في كوريا واليابان مثل إنتاج السيارات توقفت، لافتاً إلى أن التأثير على اقتصاد الصين ضخم جداً.

ولفت إلى أنه لو الأسواق الصينية بدأت تفتح في مارس فإن حدة المشكلة ستقل، أما لو لم يكن هناك إمكانية لاستمرار تدفق السلع الصينية ستصبح مشكلة، موضحاً أنه يجب أن نبحث عن البديل، ولكن البديل كان موجود ولكنه غالى وغير مطابق للمواصفات، وتابع: "السفر إلى الصين تعتبر مهمة انتحارية".

وكان الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، قال إن إنتاج بعض الصناعات في الصين حتى الآن لم يؤثر فيروس كورونا على حجم الواردات، موضحاً أن السوق المصرى يعلم أنه في شهر فبراير أجازات عيد الربيع في الصين، وأغلب المستوردين تداركوا ذلك في شهر فبراير، ونخشى من المشكلات بعد شهر فبراير.