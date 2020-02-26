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متلازمة العين الجافة أسبابها عديدة.. وأبرزها النظر فى الكمبيوتر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:08 ص
متلازمة العين الجافة أسبابها عديدة.. وأبرزها النظر فى الكمبيوتر جفاف العين
كتبت فاطمة خليل

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متلازمة العين الجافة أو مرض جفاف العين من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرون، حيث لا ينتج الشخص المصاب بهذا المرض ما يكفي من الدموع أو تتبخر الدموع التي تخرج عن سطح العين بسرعة كبيرة وتسبب الجفاف في العين، في هذا التقرير نتعرف على المزيد عن متلازمة العين الجافة، وفقاً لموقع " bodyandhealth".

ومتلازمة العين الجافة تصيب ما يصل إلى 30 ٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولا يتم علاجه في الغالب حيث قد يعتقد البعض أن العيون الجافة جزء طبيعي من الشيخوخة وأنه لا يمكن فعل شيء لمنعها أو علاجها.

 

أسباب متلازمة العين الجافة
 

يمكن أن ينتج مرض العين الجافة عن عدم كفاية إنتاج الدموع، أو تدني نوعية الدموع التي تسبب التبخر من سطح العين ، أو مزيج من الاثنين.

إذا لم يعمل أي جزء من النظام المعقد الذي ينتج الدموع بشكل صحيح ،  مع جفاف عينك ، قد يؤدي ذلك إلى التهاب على سطح العين ، مما يجعل أعراض جفاف العين أسوأ.

قد يكون خطر إصابتك بمتلازمة العين الجافة أكثر خطورة إذا كنتِ: أنثى، أكبر من 40 عامًا ، ارتداء العدسات اللاصقة ، وخضعت لجراحة العين (بما في ذلك الليزك).

يمكن أن يكون سبب جفاف العين أيضًا مجموعة متنوعة من الأمراض والأدوية والعوامل البيئية.

الأمراض التي يمكن أن تسبب جفاف العين تشمل:

-متلازمة سجوجرن.

-الشلل الرعاش.

-داء السكري.

-الصدفية.

-الوردية.

-مرض الغدة الدرقية.

بعض الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب ومدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهيستامين والعلاج بالهرمونات البديلة والريتينويدات يمكن أن تسبب أو تتفاقم جفاف العين.

 يمكن للهواء الجاف أو العاصف أو الدخان أو البارد أن يسبب جفاف العين.

 يمكن أن يؤدي النظر إلى جهاز كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر لفترات طويلة إلى جفاف العين.

أعراض جفاف العين
 

غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بجفاف العين بأن هناك شيء ما في عينهم - وهذا ما يسمى الإحساس بالجسم الغريب. قد تشعر العين بالخدش أو الرمل.

 تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لجفاف العين:

حرقان العين واحمرارها.

 في بعض الأحيان ينزعج الناس من الضوء ولديهم ضبابية في الرؤية.

-هذه الدموع الزائدة لا تضيف رطوبة للعين.

لا تتماشى الأعراض دائمًا مع جفاف العين. بعض الناس لديهم عيون جافة للغاية وليس لديهم أي أعراض على الإطلاق ، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض مزعجة للغاية ولا تظهر الاختبارات أن عينهم جافة.


اعراض جفاف العين

جفاف العين

اسباب جفاف العين

متلازمة العين الجافة

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