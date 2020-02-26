كوالالمبور(أ ش أ)

أعلنت ماليزيا اليوم الأربعاء، عن وصول الدفعة الثانية من مواطنيها العالقين فى مدينة ووهان الصينية إلى مطار كوالالمبور الدولى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن طائرة "أيرآسيا" لبعثة الإغاثة الإنسانية والكوارث التي أرسلتها الحكومة الماليزية، كان على متنها 66 راكباً و12 طاقماً كما حملت أيضًا 9 من ممثلي الوكالات الحكومية في ماليزيا، وموظفَين اثنين في السفارة الماليزية ببكين، مما جعل عددهم جميعاً 89 شخصاً.

وأوضحت أن الماليزيين العائدين خضعوا للفحص الطبي، فور وصولهم إلى مطار كوالالمبور الدولي .. مشيرة إلى أنه في حالة وجود أعراض مرضية، سيتم إرسال المصابين إلى مستشفى توانكو جعفر في مدينة سرمبان، بينما سيتم نقل الآخرين إلى معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بمدينة نيلاي للحجر الصحي لمدة 14 يوماً. يذكر أنه الحكومة الماليزية قامت في 4 فبراير الجاري بإعادة دفعة أولى قوامها 107 مواطنين إلى ماليزيا من إقليم هوبي ولاية ووهان الصينية.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، عن تعافى شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) فى البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس حاليا إلى 20 شخصا من بين 22 حالة، وقال وزير الصحة الماليزى الدكتور ذوالكفلى أحمد - فى بيان، الاثنين الماضى، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، "إن المتعافيين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا فى 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة حتى الأن، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتان تحت العلاج والمتابعة".

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت فى وقت سابق عن ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 22 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية فى كوالالمبور، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم أن حالتى الإصابة الجديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما رجل أعمال (27 عاما) من مدينة (كوانزو) الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس خلال فحصه أمس الجمعة، فى جمارك "بوكيت كايو هيتام" بولاية "قدح" التى تقع بالقرب من حدود ماليزيا مع تايلاند؛ ليتم نقله بعد ذلك إلى جناح العزل وتثبت إصابته بالفيروس.