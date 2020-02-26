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لقاء جماهيرى غرب الأقصر لدعم الشباب ضمن "مشروعك" بعد توفير 8 آلاف فرصة عمل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:58 ص
لقاء جماهيرى غرب الأقصر لدعم الشباب ضمن "مشروعك" بعد توفير 8 آلاف فرصة عمل لقاء جماهيرى غرب الأقصر لدعم الشباب
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد مجلس مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لقاء جماهيري موسع للتيسير ودعم الشباب بالمدينة، وذلك بحضور مدير بنك مصر فرع حتشبسوت، والبنك الزراعي، وميرفت السيد مدير مشروعك بمحافظة الأقصر، وهبة أحمد حسن مدير فرع مشروعك بالقرنة، حيث تم خلال اللقاء دعم سبل التيسير على الشباب في فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإزالة جميع المعوقات أمام الشباب.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مجلس مدينة القرنة، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على توفير كافة فرص الدعم للشباب، حيث أنه طبقاً للبيانات المعتمدة من المحافظة يبلغ عدد المستفيدين من مشروعك 250 مليون و250 ألف مشروع، حيث تم توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل، وهو ما أكدت عليه مرفت السيد مدير مشروعك بمحافظة الأقصر.

وأكدت ميرفت سيد مدير مشروعك بالمحافظة، أن إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها حتى 30 ديسمبر 2019 بلغت 2535 طلب منفذ بقيمة 250340324 جنيه مصرى، كما تم توفير 8609 فرصة عمل لمشروعات تجارية وزراعية وصناعية وخدمية ، مؤكدة على أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير أكثر من 670 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 130 ألفًا و557 مشروعًا متنوعًا بقروض 11 مليار و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية، حيث أن المشروعات الصغيرة سلاح التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وأن "مشروعك" يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة ويأتي تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5% مطالبًا الشباب بتنفيذ مشروعات تعتمد على أفكار جديدة ومبتكرة والاستفادة من القدرات الابتكارية للشباب المصري.

 


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