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كوريا الجنوبية تعلن عن 169 إصابة جديدة بكورونا تشمل أول جندى أمريكى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:08 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 169 إصابة جديدة بكورونا تشمل أول جندى أمريكى فيروس كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل جنديا أمريكيا، فى الوقت الذى تجهز فيه السلطات خطة لفحص أكثر من 200 ألف منتسب إلى كنيسة تم ربطها بعدد كبير من الإصابات.وبذلك يرتفع إجمالى عدد الإصابات فى كوريا الجنوبية إلى 1146 وسط توقعات بارتفاع الأعداد مع توسيع نطاق الفحوص.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 134 في مدينة دايجو حيث يقع فرع لكنيسة يسوع شينشيونجي التي تم ربطها بتفشي الفيروس.

وأعلن الجيش الأمريكى عن أول إصابة بالفيروس بين جنوده اليوم الأربعاء وهى لجندى يبلغ من العمر 23 عاما فى معسكر كارويل على بعد قرابة 20 كيلومترا من دايجو.

والمعسكر قريب كذلك من مركز لذوي الاحتياجات الخاصة تفشى به الفيروس أيضا.

وذكرت صحيفة جونجانج إلبو إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 12.

وتم ربط نحو 80 بالمئة من حالات الإصابة في كوريا الجنوبية- بما في ذلك في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة- بكنيسة دايجو ومستشفى في منطقة تشيونجدو القريبة يُعتقد أن بعض منتسبي الكنيسة زاروها.

وقالت الكنيسة إنها وافقت على إعطاء الحكومة تفاصيل الاتصال بأعضائها والمنتسبين إلى برامج التدريب، شريطة عدم إعلان تلك المعلومات.

وقال كيم جانج ليب نائب وزير الصحة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن السلطات حصلت على قائمة تضم 212 ألف عضو بالكنيسة الليلة الماضية، وأضاف أن الحكومات المحلية ستزور منازلهم لإجراء فحوص لهم.

 


كورونا

كوريا الجنوبية

جندى امريكى

الجيش الامريكى

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