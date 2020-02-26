ومن جانبها، أعلنت شرطة العاصمة سول أنها أبلغت الجماعة بقرارها بحظر تجمع يوم /الأحد/، مشيرة إلى أن التجمعات محظورة بالعاصمة بما يشمل ميدان كوانج هوا مون ومحطة سول وسول بلازا من أجل منع انتشار فيروس كوفيد-19، موضحة أنها ترى أن أي تجمع للعديد من الناس في الأماكن التي حددتها الشرطة كأماكن تمنع فيها المظاهرات سيمثل خطرا مباشرا على الصحة العامة.

وأضافت أنه لا يمكن استبعاد إمكانية مشاركة حاملي الفيروس بما يشمل، من لم تظهر عليهم أعراض، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بشكل مطرد في سول وغيرها.

وقد أبلغت كوريا عن ألف و146 إصابة مؤكدة بالفيروس، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 11 وفاة حتى التاسعة صباح اليوم /الأربعاء/، وبلغت حالات الإصابة فى العاصمة سول 44 حالة.

وأثار التحالف المحافظ بقيادة جون كوانج -هون في كوريا الجنوبية جدلا واسعا لنيته تنظيم تجمع ضخم مضاد للحكومة وسط سول بنهاية الأسبوع، متجاهلا الحظر الذي فرضته الحكومات المركزية والبلدية على التجمعات الخارجية كجزء من تدابير الطوارئ للحد من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وكان جون قد اعتقل يوم /الاثنين/ الماضي بعد أن أصدرت محكمة محلية أمرا لاعتقاله بتهمة انتهاك قانون الانتخابات العامة، حيث طالب المشاركين في مظاهرة العام الماضي بدعم حزب بعينه اثناء انتخابات إبريل الماضي، ولكنه تعهد بإتمام مظاهرة الأول من شهر مارس المقبل قبل إرساله لمركز الاحتجاز.



