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الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:32 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: تأكيد 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:01 م
كوريا الجنوبية: تأكيد 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 284 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 1,261 حالة، ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول، إنه تم تأكيد 284 حالة إصابة إضافية، فى أكبر زيادة يومية تسجلها البلاد حتى الآن، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 1261 حالة بعد أن كان عدد الإصابات قبل أسبوع 51 حالة فقط.
 
وحتى الآن، توفى 12 شخصًا فى كوريا الجنوبية بسبب الفيروس الجديد، وأعلنت السلطات فى وقت سابق اليوم حالة الوفاة الثانية عشرة لرجل كورى يبلغ من العمر 73 عامًا، وهو أحد أتباع كنيسة "شينتشونجي" فى مدينة "دايجو" جنوب شرق البلاد، التى اعتبرت مركزا لانتشار الفيروس.
 
ومن المتوقع، أن يرتفع عدد الحالات الجديدة فى الأيام المقبلة، فيما بدأت السلطات الصحية فى إجراء الفحص لأتباع الكنيسة. 
 
وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب، للصحفيين إن السلطات الصحية تخطط لاستكمال فحص نحو 1300 من أتباع الطائفة الدينية اليوم ، من بين حوالى 9 آلاف من أتباع كنيسة دايجو.
 
وقال كيم، إن الحكومة ستؤمن 1600 سرير فى دايجو والمناطق المجاورة لها بحلول يوم الأحد لمواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد المصابين.
 
وكانت كوريا الجنوبية قد أكدت فى 20 يناير الماضى أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد وتعود لسيدة صينية من مدينة ووهان وسط الصين، مركز تفشى الفيروس.
 

كوربا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

كوفيد

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