سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كلاب ضالة تنهش طفلاً حتى الموت فى الأحساء بالسعودية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:22 م
كلاب ضالة تنهش طفلاً حتى الموت فى الأحساء بالسعودية الطفل ضحية نهش الكلاب
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نهشت كلاب ضالة طفلاً لم يتجاوز العامين والنصف حتى فارق الحياة، فى فاجعة أصابت عائلةً فى الأحساء شرق السعودية، وفى التفاصيل بحسب"العربية.نت"، هاجمت مجموعة من الكلاب طفلاً صغيراً يدعى مالك، عصر السبت، فى الوقت الذى كانت أسرته فى نزهة داخل إحدى الاستراحات الريفية ببلدة البطالية، حتى فقدت الأسرة طفلها لتبحث عنه وتجد حوله مجموعة من الكلاب داخل مزرعة مجاورة، ليتم نقله إلى المستشفى بسرعة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى الطريق.

 

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، دعت أماناتها إلى تطبيق برنامج CNSR، لتقليل كثافة الكلاب الضالة باستخدام الطرق الرحيمة الصديقة للبيئة والبديلة، وذلك بعد إيقاف استخدام الطعوم السامة فى مكافحتها، فى إطار تحقيق مبدأ الرفق بالحيوان بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للرفق بالحيوان.


الأحساء

السعودية

طفل

أخبار السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة