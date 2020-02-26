سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قضاء قطر يبرئ "على سالم" من تهمة التخابر ويحبسه تحت مزاعم إفشاء أسرار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:58 م
قضاء قطر يبرئ "على سالم" من تهمة التخابر ويحبسه تحت مزاعم إفشاء أسرار على سالم
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سقطت الاتهامات الجزافية التى أطلقها النظام القطرى على المهندس المصرى على سالم، بعد ادعاءات الدوحة بتخابر المهندس المصرى، حيث برأت محكمة قطرية، المهندس المصرى على سالم، من تهمة التخابر، بينما حكمت عليه بعامين وغرامة 500 ألف ريال وإبعاده عن قطر بعد التنفيذ، بتهمة إفشاء أسرار العمل لمصر مستندين إلى الإيميلات المزعومة عنه.

 

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المحكمة القطرية برأت على سالم من تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية، بجانب تهمة الحصول على أموال من جهة أجنبية تحت مسمى الرشوة الدولية، حيث لم يكن هناك أى دليل إدانة ضده، كما أشارت المصادر إلى أن على سالم موقوف فى الدوحة منذ 3 نوفمبر 2018.

 

وفى وقت سابق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، تفاصيل جديدة فى قضية المهندس على سالم، الذى اعتقله النظام القطرى، ولفق له تهم باطلة لا أساس لها من الصحة إلا التشهير بالمواطنيين المصريين العاملين فى قطر، موضحاً أن حياة المهندس المصرى فى خطر بسبب ظروف اعتقاله الصعبة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمهندس على سالم تدهورت بسبب ظروفه المرضية إلى جانب منع النظام القطرى عنه الأدوية اللازمة له، إلى جانب عدم تناوله اطعمه مناسبة، موضحا أن "سالم"، تعرض لكثير من القمع وأساليب الترهيب خلال فترة احتجازه التى بلغت عام وثلاث أشهر إلى الآن.

 

وأشار تقرير "مباشر قطر"، إلى ملف قضية على سالم، يكشف مدى تدهور ملف حقوق الإنسان فى الإمارة الصغيرة، التى يتشدق أميرها تميم بن حمد أنه مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكداً أنه رغم ما ممارسه النظام القطرى فى حق "سالم"، إلا أنه لم يتمكن من إثبات التهم الباطلة التى لفقتها له حتى الآن.

 

 

 


على سالم

قطر

ازمه قطر

تميم بن حمد

المعارضه القطريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النظام القطرى يحرم على سالم من التواصل مع أسرته.. ويُعرض حياة والدته للخطر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:37 م

على سالم يواجه الموت.. قطر تعتقله بـ"غرفة عزل" دون تهوية وتمنع عنه العلاج

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:42 ص

تميم ينتهك القوانين واقتصاده يستمر فى الهبوط.. أمير قطر يتحدى القوانين الدولية بانتهاك حقوق العمال.. ووعود تنظيم الحمدين للعاملين لم تنفذ على أرض الواقع.. البورصة تواصِل خسائرها والأزمة الاقتصادية تزداد يوميًا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:19 ص

لماذا يزور "تميم" تونس الآن؟.. أمير قطر يسعى لدعم حركة النهضة بعد خسارتها معركة حكومة "الفخفاخ".. ويحاول إقناعها بجعلها معبرا لتمرير أسلحة أردوغان لإرهابيى ليبيا.. والتونسيون يرفضون الزيارة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة