قائد الحرس الجمهورى الأسبق: مبارك كان أب حنون مع كل عسكرى وضابط

كتب-أحمد صلاح العزب

قال اللواء أيمن فهيم، قائد الحرس الجمهورى في عهد مبارك، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان رجل عظيم وصلب، وظهر ذلك فى فترة 25 يناير، وتعامله بحنكة شديدة فى كل الأمور.

وأضاف قائد الحرس الجمهورى فى عهد مبارك، فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامي محمد الباز، أن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك كان أب وحنون مع كل الجنود والضباط، كان يمثل أب لكل المصريين، وكان أب لكل الحرس الجمهورى، وكانت اللفته الإنسانية عالية عنده، ولو فى مرة من المرات قصدته فى أى خدمات لم يتأخر على أحد منا جميعا.