عمومية القابضة المعدنية: طرح 22% من أسهم النصر للتعدين بالبورصة

كتب عبد الحليم سالم

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المنعقدة بتاريخ 19 يناير الماضى، بحضور الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وأعضاء مجلس الأراضى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على طرح 21.97% من رأس مال شركة النصر للتعدين، إحدى الشركات التابعة والتى تعمل فى مجال التعدين بالصعيد ،خصمًا من الحصة المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من خلال طرح الأسهم بالبورصة المصرية.

وذلك وفقًا لبرنامج الطروحات الحكومية، لتوسيع قاعدة الملكية الذى تم الإعلان عنه، ووفقًا للضوابط والقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على إرجاء الموافقة على تعديل المادة 25 من النظام الأساسى، للمزيد من الدراسات حولها مع الإبقاء على بقية مواد النظام الأساسى للشركة بدون تعديل.

ومع الموافقة على تعديل أول بندين من المادة 48 من النظام الأساسى للشركة، بحيث يتم تخفيض نسبة الاقتطاع من الارباح من 25% إلى 5% لتكوين الاحتياطي القانوني، وجاء نص تعديل المادة " توزع أرباح الشركة صافية سنويا، بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى، كما يلي: يبدأ باقتطاع مبلغ لا يقل عن 5% من الأرباح، لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني، إذا بلغ ما يساوى نصف رأس مال الشركة المصدر، ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني فى تغطية خسائر الشركة وزيادة رأس مالها.

كما يجوز تجنيب نسبة 10%، بحد أقصى لتكوين احتياطى نظامى فى ضوء الأسباب التى تبديها الشركة وتوافق عليها الجمعية العامة.