ضعف الرغبة الجنسية وتأثيرها على العلاقة الزوجية.. الدكتور أحمد عادل يوضح

تقرير خاص

في بعض الأحيان تحدث مشكلة لدى بعض الرجال تتمثل في ضعف الرغبة الجنسية، فيبتعد تماماً عن ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجته، ويتجاهل هذا الأمر برمته، حتى وإن أبدت الزوجة بالرغبة في تلك العلاقة تجده يختلق لها العديد من الحجج مما يؤدي إلى حدوث مشاكل زوجية كبيرة، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإنفصال.

الدكتور أحمد عادل، استشاري أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي لماذا يحدث ضعف الرغبة الجنسية لدى بعض الرجال؟، وطرق التغلب على تلك المشكلة.

وأوضح الدكتور أحمد عادل فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن الرغبة الجنسية هي أساس العلاقة الزوجية وإن زعم البعض أنها ليست بالأهمية إلا إن الواقع والحقيقة غير ذلك تماماً، لأن الزواج بدون تلك العلاقة يصبح بلا طعم ويكون بمثابة أداء وظيفي ليس أكثر، كما إن معظم المشاكل التي قد تحدث تكون ناتجة عن غياب تلك العلاقة.



أسباب ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

وأكد إن هناك مجموعة من الأسباب النفسية التي تؤدي إلى ضعف الرغبة لدى بعض الرجال لعل أبرزها إدمانه لمشاهده الأفلام الإباحية، حيث أنه حين يمارس العلاقة الحميمة مع زوجته يجدها مختلفة تماماً عن ما يشاهده في تلك الأفلام مما يجعله لا يريد إقامة تلك العلاقة.

وفي السياق ذاته أكد إن من ضمن الأسباب النفسية أيضا لتلك المشكلة هي الخوف من الإصابة بالضعف الجنسي أو الخوف من سرعة القذف، والفشل المتكرر في إقامة العلاقة مما يجعله يخشى التجربة.

إلى ذلك، وأعلن الدكتور أحمد عادل أن هناك أسبابا عضوية لضعف الرغبة الجنسية والتي تتمثل في الهرمونات المسئولة على تنظيم عمل الخصية التي تفرزها الغدة النخامية، وهي مسئولة عن العلاقة الحميمة كلها بداية من الرغبة الجنسية ووصولا إلى قوة الانتصاب، لافتاً إنه من ضمن تلك الهرمونات هرمون يسمى البرولاكتين، وهو الهرمون المسئول عن الرضاعة عند السيدات، فهو المسئول عن إدرار اللبن عند السيدات أثناء الرضاعة، والمشكلة هي أن ارتفاع نسبة هذا الهرمون عند الرجال يسبب ضعف الرغبة الجنسية، لأن ارتفاع هذا الهرمون يؤدي إلى ضعف في إفراز هرمون الذكورة، والذي يتسبب في ارتفاع هرمون البرولاكتين هو فرط نشاط الغدة النخامية، وهو يؤثر بالتبعية على الانتصاب والكسل وقلة النشاط وحدوث زيادة في الوزن وهي جميعها أعراض ضعف هرمون الذكورة ، وبالتالي التأثير المباشر على ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال.

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