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ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بترويج أدوية وقطع أثرية وعملات عبر مواقع التواصل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:23 م
ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بترويج أدوية وقطع أثرية وعملات عبر مواقع التواصل جرائم الفيس بوك ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط 4 أشخاص، بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، ببورسعيد، المنوفية، قيامهم بالترويج لبيع الأدوية مجهولة المصدر والقطع الأثرية والعملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت

 

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، بنشر مشاركات بموقع "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته هاتف محمول المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار، ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها ، كما ضُبط بحوزته عدد (120) عبوة منشطات وأدوية تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

 

كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وضبط بحوزته هاتف محمول المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها .

 

كما أمكن ضبط أحد الأشخاص، مقيم ببورسعيد لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية نظير مقابل مادى، وضبط بحوزته هاتف محمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية .

 

وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية، وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها ، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والعملات الأجنبية بغرض النصب عليهم للاستفادة منهم مادياً.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها.


جرائم النت

تروج ادويه

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