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ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية بقيمة 133 ألف جنيه بمطار القاهرة ..صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:19 م
ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية بقيمة 133 ألف جنيه بمطار القاهرة ..صور كمية من المكملات الغذائية المهربة
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية برئاسة عصام أحمد فرج بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقريه البضائع بمطار القاهرة من ضبط محاوله تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية بقيمة 133 الف جنيه، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدله رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 و قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 .
 
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الصادرات الجوية بجمرك مصر للطيران بقريه البضائع برئاسة رشوان زيدان جمرك صادر مصر للطيران، اشتبه باسم فتحى مأمور الجمرك فى مشمول شهادة الصادر رقم 989 لسنة 2020 باسم شركة تصدير والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 94 طرد زيت حبة البركة بوزن 2000 كيلو جرام مصدرة الى كازاخستان .
 
وبالعرض على رشوان زيدان مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من لؤى أحمد و أيمن صلاح ، و خالد فهمي ،  تحت إشراف محمد السيد مدير إدارة الحركة فتبين وجود 2083 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية ( نقط للأنف - ايفاسكين- فيبكس- زيت نيجيللا كيور - عسل ملكي - دهان جنسي ) وزيت بلانتا الغير مسجل بوزارة الصحة.
 
وتم العرض على الصيدله فأفادت بأن المضبوطات مخالفة لقانون الصيدله رقم 127 لسنه 1955 وأوصت بإتخاذ الإجراءات القانونية ،وبلغت قيمة المضبوطات 133 ألف جنيه .
 
قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 2 لسنة 2020 .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
 
 
 

تهريب

مكملات غذائية

مطار القاهرة

اخبار الحوادث

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