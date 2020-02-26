صور الرئيس الأسبق مبارك تزين مبنى النادى الرياضى بمسقط رأسه

وأكد نبيل مبارك قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق حظت خلال حكمه بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى وهو النادى الذى تم ذكره سلفا وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها مياة نظيفة وصرف صحى والغاز وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية كفر باريس من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤلين بها.

وكانت حالة من الحزن والاسى خيمت على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

"اليوم السابع" انتقل إلى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، والتقينا عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية الكل يعلم أن التاريخ لا يزيف والرئيس الأسبق مبارك له إنجازات عديدة.

وأشار إلى أن بصمته فى حرب إكتوبر لا ينكرها أحد والشاهد على ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام.

وأكد عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، أنه كان دائما على صلة الرحم وحب جميع عائلته والسعى دائما فى كل ماهو خير لهم.

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، ننعى شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم.