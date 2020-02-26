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صور الرئيس الأسبق مبارك تزين مبنى النادى الرياضى بمسقط رأسه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:47 ص
صور الرئيس الأسبق مبارك تزين مبنى النادى الرياضى بمسقط رأسه صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى
المنوفية -محمد فتحى

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رصدت "اليوم السابع" صورة كبيرة بطول مبنى نادى بقرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك تزين المبنى بأكمله.

وأكد نبيل عبد العزيز مبارك بمحافظة المنوفية، نجل ابن عم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أنه تم تطوير النادى فى عهد تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى، حيث تم هدم النادى الاجتماعى وبناؤه بالكامل وقرر مجلس الإدارة وقتها والأهالى وضع صور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تكريما له ونوع من أنواع رد الجميل لأصحابها.

وأكد نبيل مبارك قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق حظت خلال حكمه بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى وهو النادى الذى تم ذكره سلفا وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها مياة نظيفة وصرف صحى والغاز وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية كفر باريس من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤلين بها.

وكانت حالة من الحزن والاسى خيمت على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

"اليوم السابع" انتقل إلى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، والتقينا عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية الكل يعلم أن التاريخ لا يزيف والرئيس الأسبق مبارك له إنجازات عديدة.

وأشار إلى أن بصمته فى حرب إكتوبر لا ينكرها أحد والشاهد على ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام.

وأكد عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، أنه كان دائما على صلة الرحم وحب جميع عائلته والسعى دائما فى كل ماهو خير لهم.

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، ننعى شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم.

 
 
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى (2)
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى
 
 
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى (3)
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى
 
 
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى (4)
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى 
 
 
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى (5)
صور الرئيس الأسبق تزين مبنى النادى الرياضى 
 
 

موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر

الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك محمد حسني

مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

سوزان مبارك

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