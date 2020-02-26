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شاهد.. لحظة مصافحة الرئيس السيسى لجمال وعلاء مبارك فى واجب عزاء والدهما

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:52 م
شاهد.. لحظة مصافحة الرئيس السيسى لجمال وعلاء مبارك فى واجب عزاء والدهما تشييع جنازة مبارك
كتب محسن البديوى

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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمنطقة المراسم بمسجد المشير طنطاوى، كما صافح الرئيس السيسي جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق مقدما واجب العزاء.

وبدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، الذى توفى صباح الأمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما بمستشفى الجلاء العسكرى، وذلك بمسجد المشير طنطاوى.

السيسى يعزي جمال مبارك
السيسى يعزي جمال مبارك

 

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 

 


مبارك

مسجد المشير طنطاوى

مراسم جنازه مبارك

محمد حسنى مبارك

التلفزيون

وفاه مبارك

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