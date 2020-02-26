سقوط 3 أشخاص بحوزتهم عقاقير وأدوية محظور تداولها فى عابدين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 166عبوة من عقاقير دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد داخل صيدلية بمنطقة عابدين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير، مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين، مفادها تردد مجموعة من الأشخاص على منطقة باب اللوق ـ دائرة القسم، وقيامهم بعرض عقاقير وأدوية طبية لعلاج مرض السرطان " مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة" على الصيدليات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، باعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط كل من" م.ا.م" 41 سنة مدير وشريك بشركة للمستلزمات الطبية مقيم بدائرة القسم، و"ع.م.م" 40 سنة مدير وشريك بذات الشركة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا (مخدرات، سلاح بدون ترخيص) أخرهم 2316 لسنة 2000م المراغة / سوهاج "مخدرات" المطلوب بدولة تركيا على ذمة قضية "استيراد بضائع مهربة جمركياً"، و"ب.ب.م"31 سنة مدير صيدلية بشارع طلعت حرب، اثناء استقلالهم السيارة رقم ر ب هــ 396 ماركة ميتسوبيشي لانسر فضي اللون "ملك وقيادة الأول".

وعُثر بداخل السيارة على 166 عبوة من عقاقير دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد ( امفوكار، نيبوجين ،افاستين، هيربكتين ، ماتيرا، كرستور، هيرستين، اكتميرا، برجيتا، ابوداتفو، ابكلوسا، كاوبرام، لانفيس ) خاصة بعلاج مرض السرطان تقدر بمبلغ 100.000 ألف جنيه.

وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثاني بقيامهما بتجميع العقاقير الطبية من مرضى السرطان وتسليمها للمتهم الثالث بقصد التصرف فيها بالبيع داخل الصيدلية محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجاري تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.