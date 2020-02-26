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سقوط تاجر بحوزته 110 طربة حشيش بمطروح

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:16 م
سقوط تاجر بحوزته 110 طربة حشيش بمطروح المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية من ضبط تاجر وبحوزته 110 طربة حشيش بقصد الاتجار بمطروح. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بالطريق الساحلى "مطروح ـ لإسكندرية" بدائرة القسم، وعثر بحوزته على 110 ضربة لمخدر الحشيش "وزنت 22 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامي، واستخدام السيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج .

 

وقدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالي880 ألف جنية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


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