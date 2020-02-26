زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي اليوم الأربعاء، إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 49 كيلومترا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال. وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادى وكثيرا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.

يذكر أن المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أفاد أن زلزالا بلغت شدته 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "سوات" والمناطق المحيطة بها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية .

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.