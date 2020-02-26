وأشارت الهيئة الروسية إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت المسافرين من خطر الإصابة بالفيروس خلال زيارة تلك البلدان، داعية المواطنين الروس إلى عدم التوجه إليها حتى يستقر الوضع الصحي هناك.