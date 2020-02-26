موسكو(أ ش أ)

نصحت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم السفر إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية فى ظل تسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا فى هذه الدول، وذكرت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ أن آخر الإحصائيات الصادرة اليوم الأربعاء أشارت إلى أن هذه الدول الثلاث سجلت 977 حالة إصابة بالعدوى في كوريا الجنوبية، انتهت 11 منها بالوفاة، فيما بلغ عدد المصابين في إيران 95 شخصا، توفى 15 منهم. وفي إيطاليا ارتفع عدد المصابين إلى 283 شخصا، مع تسجيل 7 وفيات.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت المسافرين من خطر الإصابة بالفيروس خلال زيارة تلك البلدان، داعية المواطنين الروس إلى عدم التوجه إليها حتى يستقر الوضع الصحي هناك.

ويشهد العالم حالة رعب خاصة بعد أن اجتاح فيروس كورونا، عدد من دول أوروبا، بجانب بعض الدول العربية، في الوقت الذى توفى ثلاثة آخرين بفيروس كورونا فى شمال إيطاليا، حيث أعلنت إيطاليا عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا فى شمال البلاد، وذلك خلال نبأ عاجل على قناة العربية، وأفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن مسؤول فى وزارة الصحة الفرنسية، قال إنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا فى فرنسا.

وفى سياق منفصل، أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، أمس الثلاثاء، وفاة ثلاث أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين، إن الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا، وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم في شمال البلاد.