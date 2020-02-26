وقال إن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية.

من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى عدم الهلع بسبب تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم ، شخصت 96.5 % منها في الصين.