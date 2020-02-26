سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس السلفادور: منع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:00 ص
رئيس السلفادور: منع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، إنه سيتم منع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.

ولم تعلن السلفادور عن أى حالة إصابة بالكورونا حتى الآن.

وأعلنت إيطاليا عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا فى شمال البلاد، وذلك خلال نبأ عاجل على قناة العربية.

وكانت رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلى، أعلن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين، إن الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا، وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم فى شمال البلاد.

من جهة أخرى، كشف موقع "CNN" الاخبارى، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أكثر من 80 ألف شخص وسط مخاوف من الوباء، يوجد فى إيطاليا أكبر عدد من فيروس كورونا خارج آسيا، حيث يوجد بها أكثر من 215 حالة و7 وفيات.

وقال موقع (CNN) استمر تفشي العديد من حالات انتشار الفيروس التاجى الجديد خارج البر الرئيسى للصين، حيث يحذر الخبراء من أننا قد نقترب من مستويات الوباء.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية وصل إلى إيطاليا مساء الاثنين "لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف"، سيكون تركيز الفريق على "الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر" بعد الارتفاع السريع فى الحالات، أصيب 272 شخصًا على الأقل بالفيروس، وتوفي 7 أشخاص في الدولة الأوروبية الجنوبية.


كورونا

السلفادور

ايطاليا

رئيس السلفادور

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد فى فرنسا إلى 14 حالة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص

الصين تستعين بروبوتات لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:15 ص

كورونا يواصل الزحف والاقتصاد يدفع الثمن.. عدد الإصابات بالفيروس القاتل يتجاوز 80 ألفا والوفيات 2689.. توقعات بخسارة تريليون دولار من الناتج المحلى العالمى وزيادة التدهور بتفشى المرض فى كوريا الجنوبية وإيطاليا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة