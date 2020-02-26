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ديلى ميل: انفجار العدوى بفيروس كورونا يهدد بوفاة 500 ألف بريطاني

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:31 م
ديلى ميل: انفجار العدوى بفيروس كورونا يهدد بوفاة 500 ألف بريطاني بريطانيا تحذر من اندلاع فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن آلاف البريطانيين يواجهون اختبارات فيروس كورونا الشامل، حيث يحذر تقرير حكومي من تعرض بريطانيا لــ "أسوأ الحالات" قد يؤدى لوفاة 500 ألف شخص في المملكة المتحدة وسط "انفجار" العدوى في جميع أنحاء أوروبا، سيتم الآن تقييم المرضى الذين يعانون من أعراض شبيهة بالإنفلونزا لمعرفة مدى الإصابة في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة، تم تكثيف جهود الكشف لتجنب تفشي المرض مثل إيطاليا، حيث مرض المئات في نهاية الأسبوع، وتشير مذكرة حكومية إلى أن 80 % من البريطانيين يمكن أن يصابوا، وأن 500 ألف قد يتوفون في "أسوأ الحالات".

وقالت الصحيفة، يواجه الآلاف من البريطانيين فحص فيروس كورونا وسط مخاوف من أن "ينفجر" عدد الإصابات المؤكدة على أرض المملكة المتحدة مع "أسوأ حالة"، ويتوقع تقرير حكومي أن 80% من البريطانيين قد يصابوا بها وقد يتوفى 500الف شخص.

وأثار انتشار الحالات المفاجئة في أوروبا حالة من الذعر من احتمال حدوث المزيد من الحالات في بريطانيا، حيث حذر العلماء من أن آلاف المرضى قد يصابون بالفيروس التاجي ولا يظهرون أي أعراض

وأضافت الصحيفة، أغلقت 3 مدارس بريطانية و 15 مدرسة أخرى في كورنوال وتشيشاير ويوركشاير وبيركشاير وبيمبروكشاير وليفربول ولندن وأيرلندا الشمالية، وقد تم ابلاغ التلاميذ والموظفين بالعزلة الذاتية بعد رحلات التزلج نصف مدة شمال إيطاليا.

واعترف البروفيسور بول كوسفورد، المدير الطبي للصحة العامة في إنجلترا، بأن الحكومة لا تعرف عدد البريطانيين الذين عادوا من رحلات التزلج إلى شمال إيطاليا، قائلًا إنها كانت "أعدادًا كبيرة".

وحذر من صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأزمة، وحث البريطانيين على غسل أيديهم واستخدام المناديل لمنع انتشار الفيروس، ونصح بضرورة عزل الناس لأنفسهم إذا عادوا إلى منازلهم من لــ 11 بلدة خاضعة للحجر الصحي في منطقتي لومباردي وفينيتو، أو إذا شعروا بالمرض بعد زيارة شمال بيزا، لا يزال من الآمن السفر إلى أي جزء من إيطاليا باستثناء 11 مدينة.

يأتي التصعيد الدراماتيكي في السياسة في الوقت الذي قفز فيه العدد العالمي لحالات COVID-19 إلى أكثر من 81000 ألف، مع وفاة أكثر من 2762 حالة.

في تطورات أخرى:

أعلن جون سنو، مقدم القناة الرابعة، أنه سيعزل نفسه بعد سفره إلى إيران، التي تكافح أحد أكبر أزمات فيروس كورونا خارج الصين.

ادعى رئيس منظمة الصحة العالمية في الصين أن الحكومات "ببساطة غير مستعدة" للتصدي لهجمات الفيروسات التاجية الخاصة بها.

تم إغلاق أحد الفنادق في تينيريفي بجزر الكناري مع مئات الضيوف من بينهم بريطانيون بعد أن ثبتت صحة إصابة 4 من المصطافين.

قال وزير الصحة الأيرلندي، إنه يجب إلغاء مباراة الستة التي أقيمت بين إيرلندا وإيطاليا والمقرر عقدها في دبلن يوم السبت المقبل.


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