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"ديزنى" على موعد مع الانتقال السلس فى الإدارة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:22 م
"ديزنى" على موعد مع الانتقال السلس فى الإدارة.. تعرف على التفاصيل بوب ايجر
كتبت:نهال طارق

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أعلنت شركة ديزني العالمية أن مديرها الحالى بوب ايجر سيتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذى للشركة وسيأتى بدلا منه بوب تشابك، الذى شغل مؤخراً منصب رئيس منتزهات ومنتجات ديزني، وفي مقابلة مع قناة سي إن بي سي بعد إعلان ديزني، قال إيجر إن الهيكل التنفيذى يعد وسيلة لضمان انتقال سلس.

 

وقالت الشركة فى بيان لها: سيبقى ايجر الرئيس التنفيذى لديزنى حتى نهاية عام 2021.

 

يشغل ايجر منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني منذ عام 2005، وقد رفض فكرة تقاعده عدة مرات في السنوات الأخيرة قال فى يوم مستثمرى ديزنى العام الماضى أن "2021 سيكون الوقت المناسب للتنحى أخيرًا" وكان إعلان استقالته بمثابة مفاجأة للجميع.

 

تحدث إيجر عن توقيت إعلان قراره الذي حدث قبل 22 شهرًا من توقعه التقاعد في نهاية عام 2021، موضحا أنه قرر الاستقالة لأنه أراد التركيز على التصميم الإبداعي بعد أن كانت المشروعات الكبرى مثل دمج فوكس وإطلاق Disney + تشغله.

 

وأضاف إنه سيكون قادرًا على المساعدة في نقل مهام العمل إلى خلفه تشابيك أثناء الوقت المتبقى له كرئيس تنفيذى.

 

ووفقا للتقرير لقد لعب ايجر دورًا مهمًا في جعل ديزني مركزًا قويًا للوسائط مع عمليات الاستحواذ الرئيسية وتشغيل المحتوى حيث أطلق
"ديزني +".

 

وقالت ديزنى إن الخدمة تضم 26.5 مليون مشترك مدفوع خلال الربع الأول من عام 2020 بعد إطلاقها فى نوفمبر.

 

وعزز ايجر من محتوى ديزني عن طريق العديد من عمليات الاستحواذ المهمة حيث أضاف الى الشركة 71 مليار دولار من أعمال فوكس الترفيهية، في وقت سابق، وبعد فترة قصيرة من توليه منصب الرئيس التنفيذي، أعلن عن استحواذ ديزني على 7.4 مليار دولار لاستوديوهات Pixar Animation Studios، التي أنتجت أفلامًا شهيرة مثل "Toy Story" و "Finding Nemo" قبل أن تصبح جزءًا من Disney.

 

أطلق بوب ايجر أيضًا منتزهًا ترفيهيًا في شنجهاى، مما زاد من بصمة ديزني في جميع أنحاء العالم الذى زاره 11 مليون شخص فى عامه الأول.

 

ومن جانبه، قام تشابك الذي سيشغل منصب رئيس التنفيذي لديزني بعد ايجر بإخبار المستثمرين أنه لديه بالفعل بعض الخبرة في العمل بوسائل الإعلام، مشيرا ان دوره كرئيس تنفيذي هو الاستمرار في العمل على "الركائز الاستراتيجية" التي وضعها إيجر ولكن في الوقت نفسه ما يجري في السوق سوف يتطلب نظرة جديدة على هذه الأشياء.


ديزني

والت ديزني

بيكسار

Disney

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