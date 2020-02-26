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خالد صلاح عبر تويتر :مشهد وداع مبارك يؤكد أن مصر دولة متحضرة وعريقة ومخلصة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:09 م
خالد صلاح عبر تويتر :مشهد وداع مبارك يؤكد أن مصر دولة متحضرة وعريقة ومخلصة جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك
كتب خالد إبراهيم

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أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع" أن مشهد الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، يؤكد تحضر مصر وعراقتها.

وقال خالد صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، "مشهد وداع الرئيس الأسبق حسني مبارك فى جنازة عسكرية يؤكد أن مصر دولة متحضرة وعريقة ومخلصة .. شعب محترم ونبيل .. وقيادة مؤمنة بقيمة الدولة والقانون والتاريخ .. رحم الله الرئيس الراحل محمد حسني مبارك .. وبارك الله فى الرئيس المحترم والراقي عبد الفتاح السيسي .. فخور إني مصري"

خالد صلاح عبر تويتر
خالد صلاح عبر تويتر

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حرص على تقديم واجب العزاء إلى السيدة سوزان مبارك، وذلك خلال مشاركته فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوى.

 أدى المصلون صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وسط هتافات "لا إله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله"، و حمل النعش إبناه علاء وجمال إلى محراب المسجد لأداء صلاة الجنازة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

 

 


خالد صلاح

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