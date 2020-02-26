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خادم الحرمين والرئيس الموريتانى يشهدان توقيع 4 اتفاقيات بين البلدين

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:52 م
خادم الحرمين والرئيس الموريتانى يشهدان توقيع 4 اتفاقيات بين البلدين خادم الحرمين و الرئيس الموريتانى
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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الأربعاء، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتى البلدين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى، ومذكرة تفاهم فى مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، واتفاقية تعاون فى مجال التكوين المهنى والفنى، ومذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية فى الأمانة العامة للحكومة الموريتانية ودارة الملك عبدالعزيز فى السعودية.
 
وتعتبر هذه، أول زيارة للرئيس الموريتانى الغزوانى للسعودية منذ توليه السلطة فى أغسطس الماضي، وثانى زيارة للخليج العربى بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر الجارى.
 
وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، أكد ثقته فى القضاء على الإرهاب فى الساحل الإفريقى، وقال الرئيس غزوانى - فى مؤتمر صحفى فى ختام قمة الساحل الإفريقى، التى تولى رئاستها الدورية - إنه واثق من نجاح مجموعة الخمس فى الساحل من القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة وتحقيق تنمية متوازنة.
 
ودعا المجتمع الدولى والشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم حتى تتحقق ثنائية الأمن والتنمية فى شبه المنطقة، محذرا من مخاطر عدم وجود حل سريع للأزمة الليبية.
 
وعلى صعيد متصل تسلمت موريتانيا الثلاثاء، سبع مدرعات خفيفة مقدمة فى شكل مساعدة من الاتحاد الأوروبى للكتيبة الموريتانية العاملة بالقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل.
 
وتسلم هذه المدرعات وزير الدفاع الموريتانى حننه ولد سيدي، خلال حفل أقيم بالمناسبة بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش، حضره قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين وعدد من قادة الأفرع، والمفوضة الأوروبية للشراكة الدولية جيتا إيربيلين والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى وعدد من سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى موريتانيا.
 
وقال وزير الدفاع الموريتانى إن هذه المساعدة وغيرها تشكل أصدق دليل على مساندة الاتحاد الأوروبى لدول المجموعة، مشيرا فى هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التى تبذلها الدول الأعضاء فى المجموعة.
 

السعوديه

خادم الحرمين

الملك سلمان

الرئيس الموريتانى

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