حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر المستشار أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطلين تخصص فى سرقة الدراجات النارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "بأسلوب المغافلة"، تم ضبط المسروقات التى اسوليا عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق .

البداية كانت بورود معلومات وتحريات، إلى قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، تفيد قيام (عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات)، وذلك بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الاجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، متخذان من دائرتى قسمى شرطة ( شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبنى سويف بمحافظة بنى سويف) ومراكز (الباجور، السادات، شبين الكوم بمحافظة المنوفية) مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الاجرامي .

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الاكمنة اللازمة، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما لعدد 8 وقائع، كما تم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق .

وكانت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية برئاسة العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، بقيادة الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، تمكنوا من من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمدينة شبين الكوم .

تلقى العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بلاغا بورود معلومات للرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، مفادها أن " "عماد.س.م - 33 سنه- عاطل " ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، و " سعد.ر.س - 28 سنه عاطل " ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، و " محمد.ا.ع- 32 سنة عاطل ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، و " محمد.م.ع" 31 سنه عاطل ومقيم كفر داوود مركز السادات كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية، وقامو بإرتكاب 9 وقائع سرقة درجات بخارية بمدينة شبين الكوم ودائرة قسم سرس الليان ودائرة قسم منوف ودائرة مركز منوف ودائرة مركز اشمون ومركز زفتى الغربية، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبتهم وبحوزتهم الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها .

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية برقم 13996 لسنة 2020 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، كما قررت نيابة بندر شبين الكوم نيابة بمحافظة المنوفية، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.