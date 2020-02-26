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حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/2/2020 فى مصر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/2/2020 فى مصر الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء  نهار شديد البرودة ليلا،  والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 19      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 21     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 18      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 15
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 21     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 24    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 23   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 22  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 20
 
 
 

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