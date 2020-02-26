سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز الشيخ زايد يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:53 ص
جهاز الشيخ زايد يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة إزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينه الشيخ زايد، حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وتنفيذاً للقانون.
 
وقال المهندس مصطفى فهمى: إن الحملة شملت عدة مولات تجارية بالحى السابع بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لروف مخالف، ورفع عدة إشغالات مقامة من أصحاب المحال والكافتيريات، تمثلت فى التعدى على الردود والأرصفة بالمخالفة للقانون، كما تم إعطاء مهلة لأصحاب المحال والكافتيريات لتقنين أوضاعهم بالترخيص والإشغال قبل استكمال الحملات.
 
وأكد المهندس مصطفى فهمى، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى ترخيص جميع المحال والمولات التجارية وتقنين مخالفات البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة.
 
‫وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قد تفقد مشروع "JANNA"للإسكان الفاخر (المرحلة الأولى) بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع.‬
 
‫وتفقد المهندس جمال طلعت، ومرافقوه، منطقة الخدمات وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة – حمام السباحة) وغير ذلك، موجهاً بضرورة تكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية، وتسليم الوحدات للفائزين بها فى أسرع وقت.‬
‫ ‬
‫وأوضح، ان مشروع"JANNA" يتضمن تنفيذ 912 وحدة سكنية (38عمارة) بمساحات تتراوح بين (100 و150 م2) للوحدة، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، كما أن المشروع يشمل حمام سباحة، بالإضافة إلى منطقة خدمات.‬
 
‫وأضاف، أنه أصدر تكليفات للمسئولين عن المشروع بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً  إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمدينة.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشيخ زايد

العمولات التجارية

ازاله التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة