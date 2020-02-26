جهاز الشيخ زايد يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة

كتب أحمد حسن

شن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينه الشيخ زايد، حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وتنفيذاً للقانون.

وقال المهندس مصطفى فهمى: إن الحملة شملت عدة مولات تجارية بالحى السابع بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لروف مخالف، ورفع عدة إشغالات مقامة من أصحاب المحال والكافتيريات، تمثلت فى التعدى على الردود والأرصفة بالمخالفة للقانون، كما تم إعطاء مهلة لأصحاب المحال والكافتيريات لتقنين أوضاعهم بالترخيص والإشغال قبل استكمال الحملات.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى ترخيص جميع المحال والمولات التجارية وتقنين مخالفات البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة.

‫وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قد تفقد مشروع "JANNA"للإسكان الفاخر (المرحلة الأولى) بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع.‬

‫وتفقد المهندس جمال طلعت، ومرافقوه، منطقة الخدمات وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة – حمام السباحة) وغير ذلك، موجهاً بضرورة تكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية، وتسليم الوحدات للفائزين بها فى أسرع وقت.‬

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‫وأوضح، ان مشروع"JANNA" يتضمن تنفيذ 912 وحدة سكنية (38عمارة) بمساحات تتراوح بين (100 و150 م2) للوحدة، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، كما أن المشروع يشمل حمام سباحة، بالإضافة إلى منطقة خدمات.‬

‫وأضاف، أنه أصدر تكليفات للمسئولين عن المشروع بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمدينة.‬