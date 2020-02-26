سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مناطق إنقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال مارس المقبل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:56 م
تعرف على مناطق إنقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال مارس المقبل محول كهرباء - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس السيد إسماعيل، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية إنه سيتم فصل التيار الكهربائى لأغراض الصيانة الدورية بقطاع شبكات الإسماعيلية خلال شهر مارس المقبل.

وكشف، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية المناطق التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى بها فى حى أول: منطقة الإرسال ومساكن ما بعد هيئة قناة السويس ومحطة صرف البلاح ومساكن الشرطة ومنطقة وسط البلد ومنطقة جامع أبو بكر الصديق ومنطقة البلاح ومنطقة المحطة الجديدة ومساكن تابعة لهيئة قناة السويس ومنطقة وسط البلد والمنطقة الصناعية ومتحف الإسماعيلية ومنطقة مساكن الجولف ومنطقة سور الوابور ومنطقة مساكن تابعة هيئة قناة السويس وبجوار محطة القطار والمنطقة الصناعية وبجوار المحافظة القديمة ومنطقة الكارية وشارع الوابور ومنطقة البلاح ومنطقة الكوبرى العائم وغرفة مصطفى على وعمارة بشارع السلطان ومنطقة الارسال ومساكن هيئة قناة السويس.

ومن المناطق التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى بحى ثان هى " مساكن هيئة قناة السويس مساكن المشتل ومساكن المعلمين خلف شارع شبين ومساكن الثلاثينى ومدرسة السادات والمنطقة المحيطة وبرج جمال عبد الحميد وبرج محمود عثمان وبرج ابو حسيبه والمنطقة المحيطة وبرج ش مكة ش شبين الكوم وأرض المزاد ومنطقة برج السفير والمحكمة القديمة ش السكة الحديد والمنطقة المحيطة وبرج فاطمة الزهراء وبرج الكهرباء ومساكن هيئة قناة السويس أرض المشتل البلابسة وبرج الحاوى وبرج الكهرباء ميدان المطافى وبرج الصديق ومساكن الهيئة وشارع العشرينى وشبين الكوم ومنطقة ويلكو ومدرسة الصنايع ومنطقة الورق وأبراج الشيخ زايد وشارع دمنهور والعشرينى والمنطقة المحيطة وبرج الفردى وبرج المرور شارع شبين الكوم ومنطقة مدرسة السلام وميدان المطافى وبرج دلتا جروب ". 

ومن الأماكن التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها بالشيخ زايد، جاردن سيتى وبرج النخيل ومساكن هيئة التدريس وبرج الرحاب ومساكن أنيس حلمى وكلية طب بيطرى وبجوار قسم ثالث ومنطقة المروة وبجوار نادى الكهرباء وبجوار المدرسة الفندقية ومساكن الطرق ومساكن الحرفى وبجوار نادى المعلمين ومساكن القضاة وأمام مديرية الشباب والرياضة ومنطقة المروة ومساكن هيئة التدريس وبرج العلا وبجوار أرض المسرح ومساكن الخامسة وأمام مدرسة أم الابطال والحرفى وأرض الجمعيات وبجوار قسم ثالث وخلف المحطة الغازية ومنطقة عثماثون وبجوار جامع ابو المجد.


كهرباء الاسماعيليه

فصل التيار الكهربائى

انقطاع الكهرباء

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصرية

اخبار مصر

احبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة