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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:53 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% بختام تعاملات جلسة الأربعاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 47.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7711.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحاً 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7627.63 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.3 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 161 شركة.
 
وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.31%، ثم قطاعى الاتصالات والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.08%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.25%.
 
وجاء سهم "اتحاد الخليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.20%، ثم فيبكو بنسبة 7.16%، ثم الأصيل بنسبة 5.75%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 6.63%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 5.24%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في مجموعة السريع التجارية الصناعية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الأربعاء.
 

سوق الأسهم السعودية

اقتصاد السعودية

مؤشر تاسى

السعودية

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