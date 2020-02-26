سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفهم فى الأدوية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:59 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 12 مليون جنيه بزعم توظيفهم فى الأدوية اموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 12 مليون، بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 12 مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال تجارة توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين فى أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله.

 

 

 

 

 

 


اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

توظيف اموال

اخبار حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:40 م

الأموال العامة تخصص إميل وتليفونات لتلقى بلاغات تتعلق بالإضرار بالمال العام

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:20 م

سيذكر التاريخ مالنا وما علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون.. كلمات قالها مبارك فى خطاب ما قبل التنحى 2011: هذا الوطن العزيز هو وطنى فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت.. وننشر أبرز 10 عبارات مؤثرة فى الخطاب

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:24 ص

بنت الجيران.. عمر كمال وحسن شاكوش يحييان حفلات غنائية فى لبنان الشهر القادم

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة