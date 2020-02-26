سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وإلغاء أخرى لسوء الطقس

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:07 ص
تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وإلغاء أخرى لسوء الطقس مطار القاهرة الدولى
كتبت ــ رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وإلغاء إقلاع رحلة لسوء الأحوال الجوية بالسعودية.
 
 
وأفادت مصادر ملاحية فى مطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
 
وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.
 
 
وأشارت المصادر، إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الخطوط السعودية بالغاء رحلتها 380 المتجهة إلى جدة بسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية وانعدام مستوى الرؤية.
 
 
وأوضحت المصادر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات  المتجهة إلى عدة دول اوروبية صباح اليوم، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

 

وتواصل سلطات الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
 
 

 


مطار القاهرة

حركة الطيران

رحلات دولية

رحلات الطيران

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:32 ص

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال أى وفود تشارك فى جنازة مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:02 م

رجال المهبط بمطار القاهرة يواجهون الطقس السىء للحفاظ على حركة الطائرات.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:32 ص

انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:47 ص

بعثة صن داونز تصل مطار القاهرة لمواجهة الأهلي بدورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة