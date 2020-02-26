بنك مصر يطلق مبادرة "طور مشروعك ادعم بلدك" لتدريب عملاء المشروعات الصغيرة

كتب: أحمد يعقوب

قام البنك بتنظيم برامج تدريبية لعملائه من هذا القطاع بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت مسمى مبادرة "طور مشروعك، ادعم بلدك" وذلك بمختلف محافظات مصر، وذلك انطلاقاً من إيمان بنك مصر بالدور الذي يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت المرحلة الأولى بمحافظة القاهرة، وتهدف المبادرة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة علي نجاحها ونموها، وتأصيل ثقافة ريادة الأعمال، والتعريف بالطرق الفعالة في التعامل مع البنوك لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وتنمية النواحي الفنية والمهارية لدى رواد الأعمال، ومناقشة المشاكل التي تواجه العملاء في المشروعات القائمة الخاصة بهم؛ بما يؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من رأس المال المستثمر وتقليل المخاطر وذلك استكمالاً لمسيره الدعم التي يقدمها البنك لعملائه من خلال تنظيم البرامج التدريبية علي مدار السنوات السابقة .

ويسعى بنك مصر دائماً لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والتي وصلت إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشياً مع توجهات الدولة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة التأثير على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة؛ الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي، وذلك باعتباره مؤسسة مالية رائدة في المجال المصرفي.

وحرص بنك مصر على المشاركة في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم رواد الأعمال وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرفية وغير المصرفية بالخدمات غير المالية الشاملة، وذلك من خلال فرعي المبادرة؛ الفرع الأول "بيوت التصميم" وهي عباره عن مراكز داخل الجامعات، تهدف إلى دعم شباب الجامعات في ابتكار منتجات جديدة أو منتجات بديلة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج، واجراء تطوير علي منتج حالي، الفرع الثاني "مراكز تطوير الاعمال" وهي عبارة عن مراكز تخدم جميع فئات المجتمع وتهدف لتزويدهم بخدمات غير مالية وتمكينهم من الحصول على التمويل .

كما يحرص البنك على المشاركة في العديد من المبادرات وتقديم الخدمات التي من شأنها دعم العملاء، فقد قام البنك بعقد اتفاقية تعاون من مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة؛ وذلك للمساهمة في دعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للمرأة، وكعادة بنك مصر في حرصه علي تقديم خدمات جديدة ومتنوعة لعملائه ، قام بتقديم دعمه الكامل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمشاركة في المعارض سواء في الداخل أو في خارج البلاد مثل معرض الحرف اليدوية بميلانو إيطاليا وذلك لفتح أسواق خارجية وخلق فرص تصديرية لهم، وكذا بروتوكولات تساعد عملائنا علي استخدام المنصات الإلكترونية في أعمالهم .

ويسعى بنك مصر دائماً للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.