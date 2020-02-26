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بعد مصرع 10 مواطنين بحادث طريق المطار .. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص
بعد مصرع 10 مواطنين بحادث طريق المطار .. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه حادث - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس _ أحمد حسنى

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بعد وقوع حادث تصادم سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه مع سيارة ميكوباص، بطريق مطار القاهرة، ما أسفر عن مصرع 10 مواطنين وإصابة 5 آخرين، يواجه سائق السيارة النقل عقوبة تصل للحبس وسحب الرخصة.
 
ووضع قانون المرور مخالفة السير عكس الاتجاه ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.
 
يذكر أن طريق مطار القاهرة، شهد وقوع حادث مروع بعدما اصطدمت سيارة نقل بميكروباص محمل بالركاب ونتج عنه مصرع 10 اشخاص وإصابة 5 آخرين، مما أدى الى توقف حركة السيارات للقادم من الشروق وصولا الى المعادى، وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان.
 
تلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفاده وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار اتجاه المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص واصابة 5 آخرين.
وانطلقت 10 سيارات اسعاف الى موقع الحادث، تمكنوا من  نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفي القاهرة الجديدة، الشروق والبنك الأهلى، وتمكن رجال المرور من برفع آثار الحادث.
 
وقال مصدر أمنى، سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه بطريق الشروق مدخل مطار القاهرة، واصطدمت بسيارة ميكروباص بداخلها الركاب، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم القبض على سائق النقل ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى.
 
 
 

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