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انفجارات ضخمة فى مخازن للأسلحة خلف مبنى التلفزيون بصنعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:51 م
انفجارات ضخمة فى مخازن للأسلحة خلف مبنى التلفزيون بصنعاء انفجار - ارشيفيه
هند المغربي

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حدثت منذ قليل انفجارات ضخمة فى مخازن للأسلحة خلف مبنى التلفزيون فى صنعاء، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبرعاجل لها.

وفى وقت سابق قصفت طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، مخزنا للأسلحة فى منطقة النهدين تابعا لميليشيات الحوثى جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ونقلت قناة "العربية الحدث" عن مصادر قولها: إن الطائرات قصفت أيضا معسكرا تابعا للحرس الجمهورى سابقا فى منطقة الصباحة غرب صنعاء، كما تم استهداف جبل عطان الذى يحتوى على مخازن للصواريخ الباليستية.
 
من جانبه، كشف قائد قوات خفر السواحل اليمنية فى قطاع البحر الأحمر العقيد الركن عبد الجبار الزحزوح، عن إحباط مخطط إرهابى وضبط شحنة جديدة من المواد المهربة زنة 200 طن تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة كانت فى طريقها للمليشيات الحوثية.
 
وأشار، إلى أن خفر السواحل ضبطت، مركبا بحريا على متنه سماد اليوريا كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة، وأن التحقيقات مستمرة مع طاقمه.
 
وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد أعلن أن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائى وإرهابى وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذى يمثل تهديدا للأمن الإقليمى والدولى وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.
 

انفجارات

صنعاء

اليمن

مخازن اسلحة

اخبار اليمن

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