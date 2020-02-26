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انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:43 ص
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ  اليوم الأربعاء، عقب هبوط أوقية الذهب إلي 1645 دولاراً نزولا من 1683 وهو أعلي مستوي بلغه المعدن النفيس عالمياً منذ مارس 2013.
 
 
وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب بقيمة جنيه بعد هبوطها  أمس 12جنيها ، ليسجل سعر جرام الذهب في مصر بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 712 جنيها للجرام.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 610 جنيه

عيار 21 يسجل 712 جنيها

عيار 24 يسجل 814 حنيها 

الجنيه الذهب 5696 جنيها

اوقية الذهب 1645 دولار

 
وأرجعت شعبة المعادن الثمينة ارتفاع أسعار الذهب  الأيام القليلة الماضية عالميا ومحليا إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي والنمو العالمي بانتشار فيروس كورونا، مما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب نادى نجيب عضو الشعبة.
 
وبسبب الزيادة المتكررة في سعر الذهب، تداولت مؤخرا تصريحات عدة لبعض تجار الذهب عن توقعات بارتفاع سعر الذهب إلى ألف جنيه للجرام، قبل نهاية العام الجارى، لكن هذا الأمر نفته شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، وحذرت من تداول بعض المواقع أسعار غير حقيقية للمعدن النفيس، وكذلك ترويج البعض بأن سعر الجرام سيصل إلى 1000 جنيه، مؤكدة أن هذه التصريحات غير صحيحة
 
 
وبشأن مستقبل أسعار الذهب، يقول نادى نجيب: "التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب يعتبر  ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين".
 
وأشار نجيب إلى أن السعر عالميا متجه إلى الصعود بفعل فيروس كورونا، لذلك سعر الذهب سيواصل صعوده ما لم تتمكن الصين من السيطرة على انتشار الفيروس، وانعكاس ذلك على الاقتصاد.

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