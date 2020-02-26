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اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها 8 ساعات لإجراء صيانة للشبكات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها 8 ساعات لإجراء صيانة للشبكات قطع المياه - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، الموافق 26 فبراير الجاري، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساء الأربعاء، حتى الساعة الخامسة من فجر غدٍ الخميس، وذلك لإجراء التطهير الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انطلاق تطبيق الهواتف الذكية

وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمي التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجاري، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصة به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

 


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