المئات من أهالى الدقهلية يشيعون جثمان الشهيد.. صور

شيع المئات من أهالى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد محمود شوقى السيد خفاجة،، والذى استشهد بالأمس، وتم نقله صباح اليوم إلى مسقط رأسة بمركز طلخا.
وقد اكتست قرية طلخا بالسواد بعد انتشار خبر استشهاد محمود شوقى السيد خفاجة، وخرج الجثمان من مسجد المسعود بطلخا، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والذى أدى صلاة الجنازة على الشهيد، وقدم واجب العزاء لأسرته، وخرج الجثمان فى ملفوف بعلم مصر.
وردد المشيعون هتافات (لا إله الا الله والشهيد حبيب الله) وهتافات مناهضة للإرهاب
فيما أكد أحد جيران الشهيد، بأن والد الشهيد ووالدته متوفين ولديه شقيقه أكبر منه، وهو من خير شباب القرية ومعروف بأدبه وأخلاقه العالية والتزامة وسط الأهالى.
ويذكر أنه قد تقدم الدكتورممدوح غراب، محافظ الشرقية، مراسم جنازة عسكرية لتشييع جثمان شهيد الوطن، المقدم أركان حرب أحمد شحاتة عبد المقصود، وذلك بمسقط رأسه بقرية ناطورة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، وبعض مديري المديريات، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية بالمحافظة.
تشيع شهيد حادث سيناء بطلخا
تشيع شهيد حادث سيناء بطلخا
تشيع شهيد حادث سيناء بطلخا
تشيع شهيد حادث سيناء بطلخا
تشيع شهيد حادث سيناء بطلخا
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