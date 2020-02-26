الكويت ترسل طائرة إلى ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنيها بسبب كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الكويت أرسلت طائرة إلى ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنيها بسبب كورونا.

وكانت الكويت استقدمت فريقا طبيا من الصحة العالمية للاطلاع على إجراءات مواجهة كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الكويت إلى 26 شخصاً، بعد تسجيل إصابة جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الحالة المصابة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى إيران وهى لمواطن كويتى، وأوضحت أن جميع الحالات المستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة فى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وفى خطوة تهدف إلى منع تفشي الفيروس في البلاد، وتزايد الإصابات، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر خليل المؤيد، صدور تعميم إلزامي لجميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، التى تزايدت فيها أعداد الإصابات مؤخراً.