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الكنيسة الملكية بالسويد تدق أجراسها تأبينًا لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:18 م
الكنيسة الملكية بالسويد تدق أجراسها تأبينًا لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
أ ش أ

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قرعت كنيسة ريدارهولم الملكية فى وسط العاصمة السويدية ستوكولهم ، أجراسها تأبينا لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك،وذكر راديو سوا الأمريكى، أن مبارك كان قد حصل عام 1986 على درع سيرافيم برتبة فارس .

وقال بيرساندين من الديوان الملكى السويدى فى حديثة لصحيفة داغنز نيهيتر ، إن الديوان لا يأخد موقفا من أفعال حامل الوسام بل يتبع فقط أعراف الديوان الملكى، جدير بالذكر أن درع سيرافيم الملكى أسسه ملك السويد فريدرك الأول عام 1748

شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتوفى حسنى مبارك صباح أمس الثلاثاء بمستشفى الجلاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناته مع المرض، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر.


حسنى مبارك

وفاة حسنى مبارك

وفاة مبارك

مصر

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