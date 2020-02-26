القوى العاملة: تفتيش دورى على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات التفتيش على السلامة والصحة المهنية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية.

وفى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد وفريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بزيارات ميدانية للشركات بمدينتي الخارجة والداخلة للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركات الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من الفيروسات والكشف الدورى على العمالة وإخطار الجهات فورا فى حالة استقدام أى عمالة أو خبراء أجانب أو ظهور أى حالات مشتبه فيها.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من فيروس "كورونا" بمقر سنترال مدينة الخارجة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إنه جرت زيارة مقر سنترال مدينة الخارجة ومقر شركة الاتصالات المصرية، من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات السنترال و الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدورى على العمالة بالموقع.

وأوضح طليب، أن الهدف الرئيسى من المتابعة والتفتيش الدورى على المنشآت هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود فى النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج ويساهم فى مضاعفة الدخل القومى.