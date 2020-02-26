"الطباعة والتغليف" :اتجاه أفريقيا للمنتجات الورقية بديلاً للبلاستيك يفتح لمصر سوق جديد

رسالة اوغندا - إسلام سعيد

قال عماد سلام عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن أسعار المنتجات الورقية في أوغندا ودول افريقية أخري مرتفعة جدا، وإذا تم التوريد من مصر سيكون سوق تصديري كبير، وذلك لاتجاه كافة الدول الأفريقية إلي الاعتماد على المنتجات الورقية بديلا للبلاستيكية، التي تسبب ضرر كبير للبيئة.

وأضاف سلام " اليوم السابع"، إن مصر لم يسبق لها التوريد الأكواب الورقية وأكياس ورقية لمنتجات المطاحن وغيرها من الصناعات، لافتاً إلى استهداف اسواق الدول الأفريقية الحبيسة وهي 5 دول في شرق افريقيا منها اوغندا وبروندي وروندا وجنوب السودان والكونغو ونعتمد في الوصول إليها عبر ميناء ممباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا، رغم أن التكلفة لها مرتفعة ورغم أنه عيب لكنه ميزة في نفس الوقت لأنه يجعل المنافسة لنا هنا أفضل، مقارنة بالدول الأخرى التي لها موانئ ويسهل الوصول اليها.

وفى سياق متصل، أشار الي إن المعرض المصرى فى كامبلا فرصة ذهبية للقطاعات التصنيعية المشاركة للترويج للمنتج الذى يعتبر وسيلة تواجد لمصر بصفة دائمة في كافة البلدان، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبه المكب التجاري في اوغندا وكذلك السفارة المصرية لإنجاح معرض الأسبوع التجارى، والتسهيل على الشركات المصرية وتنسيق العمل المشترك من أجل خروج المعرض بهذه الصورة.

وأوضح عضو شعبة الطباعة والتغليف، أن الشركات بقطاع الطباعة والتغليف تسعي إلي عمل شراكات مع المستثمرين في اوغندا، لافتاً إلى أن المعرض المصرى فى أوغندا والمقام علي مدار 3 أيام بدءاً من الثلاثاء إلي الخميس القادم فى كامبالا بأوغندا، ويتخلله عرض منتجات مصرية تامة الصنع تمهيدا لتصديرها إلي السوق الأوغندي.

وأشار إلي تنظيم زيارات ميدانية إلي عدد من الأسواق فى كامبلا، بهدف التعرف بصورة مباشرة على احتياجات السوق، وكذلك الأسعار التي تناسب هذا السوق، خاصة في ظل منافسات كبيرة لصناعات عدة منها الصيني والهندي ودول أخرى.