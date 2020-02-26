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الصين: وضع مسافرى طائرة كوريا الجنوبية تحت الملاحظة بعد إصابة 5 بالحمى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:24 م
الصين: وضع مسافرى طائرة كوريا الجنوبية تحت الملاحظة بعد إصابة 5 بالحمى صورة مجهرية لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقى الصين، اليوم الأربعاء، وضع 163 مسافرا على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية إلى مدينة "ويهاي" بالمقاطعة تحت الملاحظة الطبية بعد إصابة خمسة من الركاب بالحمى، وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم- أن الرحلة الجوية التابعة للخطوط الجوية الصينية غادرت مطار "أنشيون" الدولى بكوريا الجنوبية ووصلت إلى مطار "ويهاي" الدولى الساعة 10:15 صباح أمس، وأنه أثناء فحص الركاب فى الموقع تبين أن خمسة مسافرين على الطائرة يعانون من اختلال فى درجة الحرارة. 
 
وأشارت السلطات، إلى أن المسافرين الخمسة –لم يتم تحديد جنسيتهم- نقلوا إلى مستشفيات لتشخيص حالتهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، فيما تم نقل باقى المسافرين إلى فندق مخصص للمزيد من الملاحظة.
 
وكان من بين الـ163 مسافرا، 19 من كوريا الجنوبية وثلاثة من الولايات المتحدة وواحد من أوكرانيا، وباقى المسافرين من الصين.
ذكرت لجنة الصحة الوطنية فى تحديثها اليومى للإحصاءات المتعلقة بتفشى الوباء إلى إرتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الصين، اليوم الأربعاء، إلى 2715 حالة وذلك عقب تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بالفيروس، الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يعتبر أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد خلال 3 أسابيع. وفق شبكة سكاى نيوز
 
وأضافت اللجنه أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة من بينهم  (401) يعيشون  فى مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد والتى سجلت فيها كل الوفيات الجديدة دون استثناء، ليصل إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى بر الصين الرئيسى إلى 78064 حالة حتى الآن.
 

الصين

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

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